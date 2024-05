Adrian Newey, Stardesigner bei Red Bull, verlässt das Team 2025. Was bedeutet das für Max Verstappen?

Legende: Verlässt Red Bull vorzeitig Adrian Newey. Imago Images/HochZwei

Adrian Newey gilt als Top-Designer in der Formel 1, der schon viele Siegerautos geformt hat. Nun verlässt der 65-Jährige das Weltmeister-Team Red Bull spätestens Anfang 2025.

Ab sofort nicht mehr für Red Bull in der Formel 1 tätig

In der bis dahin verbleibenden Zeit werde Newey nicht mehr als Designer für das Formel-1-Team arbeiten, teilte Red Bull mit. In dieser Saison werde er nur noch ausgewählte Rennen an der Strecke verfolgen und sich auf den Bau des Strassen-Sportwagens RB17 konzentrieren.

Der Brite arbeitete seit 2006 für Red Bull und besass dort noch einen Vertrag bis Ende 2025. Als Auslöser für seine Kündigung gilt der jüngste Wirbel um Teamchef Christian Horner, dem von einer früheren Red-Bull-Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen war.

Der Weggang von Newey könnte bei Red Bull nun zu neuen Verwerfungen führen, auch wenn er zuletzt schon viele Aufgaben im Team abgegeben hatte. Der Verlust des Top-Konstrukteurs könnte auch den vor allem von Mercedes umworbenen Max Verstappen über einen Wechsel nachdenken lassen.