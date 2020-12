Nach Bahrain ist vor Bahrain. Der Formel-1-Tross musste für das vorletzte Rennen der Saison gar nicht erst dislozieren, wie vor Wochenfrist wird in Sakhir gefahren. Doch selber Ort, völlig andere Strecke. SRF-Kommentator Michael Stäuble erklärt: «Im Prinzip gibt es nur 4 Kurven, es ist ein Highspeed-Kurs wie Monza. Die Runden sind kurz, man wird sich im Weg stehen, was das ganze spannend macht.»

Russell kann auch mit seinem grossen Talent nicht einfach in den Mercedes sitzen und den Sieg abholen.

Was feststeht: Nach 5 Rennen mit demselben Sieger wird am Sonntag ein anderer Fahrer zuoberst auf dem Podest stehen. Weltmeister und Dominator Lewis Hamilton fehlt wegen des Coronavirus. Er hätte für den 300. britischen Triumph in der Formel 1 sorgen können.

Ganz ausgeschlossen ist der Meilenstein indes nicht. Mit George Russell springt ein Landsmann Hamiltons für ihn ein. Eine Siegwette auf den eigentlichen Williams-Piloten abzuschliessen, wäre laut Stäuble dennoch «verwegen: Russell kann auch mit seinem grossen Talent nicht einfach in den Mercedes sitzen und den Sieg abholen.»

