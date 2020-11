Ferrari spürt Aufwind! Die «Tifosi» sammelten zuletzt in der Türkei 27 Punkte – mehr als alle anderen. Was spricht dafür, dass dieses Hoch anhält?

Warm up mit Michael Stäuble

Mit dem GP Bahrain steht am Wochenende das drittletzte Formel-1-Rennen an. SRF-Kommentator Michael Stäuble erinnert sich, dass der im Jahr 2004 in den Kalender aufgenommene Kurs im Golf gewöhnlich Spektakel garantiert.

Auf der Strecke kommt es regelmässig zu spannenden und zahlreichen Überholmanövern. «Das verspricht spektakuläre Fights vor allem im Mittelfeld des Klassements», glaubt Stäuble. Ausrechnen darf sich auch Alfa-Romeo-Racing etwas, das Team ergatterte 2019 wie 2018 Punkte.

Stäuble streicht die Bedeutung eines starken Motors beim GP Bahrain heraus. In diesem Zusammenhang wird interessant sein, wie Ferrari abschneidet. «Denn der Motor war in diesem Jahr ihre Achillesferse», weiss Stäuble. Für die «Tifosi» spricht in Sakhir dennoch einiges.

