SRF-Kommentator Michael Stäuble blickt im Warm-up auf den GP von Frankreich in Le Castellet voraus.

Auch in Aserbaidschan ist Mercedes nicht der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Das erfolgsverwöhnte Team mit Serien-Weltmeister Lewis Hamilton hofft nun in Le Castellet auf die Rückkehr in die Erfolgsspur. Warum die Aussichten günstig sind, erfahren Sie im Video oben.

Ausserdem im Warm-up:

Die Reifenschäden von Baku: Niemand will schuld sein an den Unfällen. Gerne tricksen auch die Teams mit dem Reifendruck. Deshalb wäre es umso wichtiger, wenn die Sensoren für den Reifendruck endlich eingeführt würden.

Niemand will schuld sein an den Unfällen. Gerne tricksen auch die Teams mit dem Reifendruck. Deshalb wäre es umso wichtiger, wenn die Sensoren für den Reifendruck endlich eingeführt würden. Sergio «Checo» Perez' starke Auftritte: Der Teamkollege von Max Verstappen im Red Bull ist die perfekte Nummer 2, weil er Hamilton schon mehrfach Punkte «geraubt» hat.

Legende: Bald Nummer 1? Vorläufig muss Sergio Perez bei Red Bull noch hinter Max Verstappen anstehen. imago images