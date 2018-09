Zum 5. Mal rasen am Sonntag die Boliden der Formel 1 durch das Autodrom in Sotschi. Bislang sass der Sieger immer in einem Mercedes. Zweimal hiess er Lewis Hamilton. Hält die Serie der Silberpfeile an? Oder kann Sebastian Vettel endlich wieder gewinnen? Und wieso ist es wichtig, dass Sauber Punkte auf Toro Rosso gutmachen kann? Diese Fragen und viele mehr beantwortet Michael Stäuble im aktuellen «Warm-up».

Sendehinweis Verfolgen Sie die geballte Ladung Formel-1-Action in Russland live auf SRF zwei und der SRF Sport App mit. Am Samstag steigt ab 13:55 Uhr das Qualifying. Das Rennen sehen Sie am Sonntag bereits ab 12:30 Uhr.