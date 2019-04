Schafft es Ferrari im 4. Anlauf in dieser Saison, Mercedes hinter sich zu lassen? Michael Stäuble findet zumindest einen Anhaltspunkt, der in Baku für den italienischen Rennstall sprechen könnte: «Ferrari ist besonders in den Vollgas-Passagen sehr schnell und in Baku gibt's eine 2 km lange Gerade», so der SRF-F1-Kommentator.

Will Ferrari um den Sieg mitfahren, muss die «Scuderia» erstmal die Hierarchien im Fahrerteam überdenken. «Bei 2 der bisherigen 3 Grand-Prix war Charles Leclerc schneller als Sebastian Vettel und dennoch hält man bei Ferrari an Vettel als Nr. 1 fest», sagt Stäuble.

Neben der Ausgangslage für Ferrari äussert sich Stäuble im Video oben ...

... zur Strecke in Baku.

... zum guten Teamwork von Mercedes.

... zu den guten Erinnerungen von Alfa Romeo an den GP in Aserbaidschan.

