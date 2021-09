In Russland geht der WM-Titelkampf in die nächste Runde. Und natürlich ist nach dem Crash von Lewis Hamilton und Max Verstappen in Monza vor 2 Wochen für zusätzlichen Zündstoff gesorgt.

Folgende Themen stehen im Warm-up im Fokus:

Sotschi als Mercedes-Strecke schlechthin

Kracht es zwischen Hamilton und Verstappen erneut?

Hamiltons Rennen der letzten Chance

Der wohl zweitletzte GP in Sotschi – danach geht es nach St. Petersburg