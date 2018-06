Auf dem Circuit Gilles-Villeneuve fühlt sich WM-Leader Lewis Hamilton wohl, keine Frage:

6 GP-Siege feierte der Brite auf der Île Notre Dame im St-Lorenz-Strom, zuletzt 3 in Serie.

6 Mal stand er auf der Pole-Position.

Letztes Jahr stellte er den aktuellen Streckenrekord auf.

Neben dem 33-jährigen Mercedes-Piloten steigt auch der Sauber-Rennstall hoffnungsfroh in den 7. GP der Saison.

Zu welchem Rekordsieger Hamilton am Sonntag aufschliessen könnte, welcher Teil der Boliden in Montreal besonders beansprucht wird und welches Team beim letzten GP in Monaco überraschend einen Boxenstopp-Rekord erzielte, erfahren Sie im Warm-up.