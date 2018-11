SRF-Kommentator Michael Stäuble erklärt, wie Sauber beim GP in Abu Dhabi in der Team-Wertung noch Siebter werden kann.

In Sao Paulo vor 2 Wochen konnte Sauber in der Konstrukteure-Wertung das Team Toro Rosso überholen und Platz 8 übernehmen. Bei der Saison-Dernière in Abu Dhabi liegt für den Schweizer Rennstall eine weitere Verbesserung drin. Im Zweikampf mit Force India geht es für Sauber noch um Rang 7 und damit um ca. 4 Millionen US-Dollar. Welche Konstellation Sauber braucht, um eine zu Beginn schwere Saison auf dem respektablen 7. Platz in der Team-Wertung abzuschliessen , erklärt Stäuble im Video oben.