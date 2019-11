Mit dem Grossen Preis von Abu Dhabi geht die Formel-1-Saison 2019 am Wochenende zu Ende. Vor der Dernière hält Kommentator Michael Stäuble fest: «Die Mercedes-Dominanz, die uns seit 2014 ‹plagte›, ist vorbei.» Denn in Abu Dhabi werden wegen der Rückversetzung von Valtteri Bottas nicht zwei Mercedes aus der Frontreihe starten. «Für mich ist das die Wachablösung», so Stäuble.

Doch Experte Marc Suter hält dagegen: Lewis Hamilton habe zwar seit Deutschland keine Pole Position mehr herausgefahren, aber Rennen gewonnen. «Mercedes hat noch immer das beste Auto. Das wird auch so bleiben», so Surer.

Stäuble und Surer diskutieren ausserdem folgende Themen:

Das Ende der Mercedes-Dominanz

Nico Hülkenbergs Abschied aus der Formel 1

Die Schummelvorwürfe an die Adresse von Ferrari