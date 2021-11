Die Formel-1-Saison neigt sich dem Ende zu. In Brasilien steht der viertletzte GP des Jahres an. SRF-Kommentator Michael Stäuble und Experte Marc Surer diskutieren vor dem GP-Wochenende, das neben dem klassischen GP am Sonntag mit einem Sprintrennen am Samstag aufwartet, folgende Themen:

Kann Max Verstappen seinen Vorsprung im Titelkampf über die Runden bringen?

Könnten die vielen Motorenstrafen das WM-Rennen entscheiden?

Was sind die Gründe für die enttäuschende Saisonbilanz von Alfa Romeo?