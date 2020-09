In Mugello drehten bislang vor allem die Motorrad-Fahrer ihre Runden. Nun kommt es zur Premiere in der Formel 1. Was sind die Besonderheiten des Kurses? Und wieso dürfte das Überholen so schwierig werden?

Zudem diskutieren Surer und Stäuble über das Jubiläum des Krisenteams Ferrari. Die Italiener werden in Mugello ihren 1000. Grand Prix bestreiten. Und führt Sergio Perez' Weg zurück zu Alfa Romeo?