SRF-Kommentator Michael Weinmann und SRF-Experte Marc Surer blicken im Warm-up auf den GP von Aserbaidschan in Baku voraus.

Ungewohntes Bild beim GP von Monaco vor 2 Wochen: Mercedes zog einen rabenschwarzen Tag ein, verpasste das Podest und musste die Führung sowohl in der Fahrer-Wertung (von Lewis Hamilton zu Max Verstappen) als auch in der Konstrukteure-WM (an Red Bull) abgeben.

Legende: In ungewöhnlicher Ausgangslage Vor dem GP in Aserbaidschan ist Lewis Hamilton für einmal Jäger, nicht Gejagter. imago images

Vom Ausrutscher von Mercedes profitierten u.a. Ferrari und McLaren, welche mit Carlos Sainz (Rang 2) bzw. Lando Norris (Rang 3) einen Podestplatz feiern konnten. Vor dem GP von Aserbaidschan am Sonntag stellen sich deshalb folgende Fragen:

Kann Ferrari die Pace auch in Baku hoch halten?

Schlägt Mercedes auf dem «untypischen Stadtkurs» zurück?

Bleibt Lando Norris der Überraschungsmann der Saison?

