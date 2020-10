Lange ist es her, seit in Portugal das letzte Mal ein Rennen in der Formel 1 über die Bühne ging: 1996 war es, damals in Estoril.

An diesem Wochenende macht der F1-Zirkus im Portimao, ganz im Süden der iberischen Halbinsel, Halt. Und auf einer Strecke, die noch nie in der «Königsklasse» zum Einsatz gekommen ist.

Sendehinweis Das Qualifying zum 12. Rennen der Formel-1-Saison 2020 (Samstag ab 14:55 Uhr) und das Rennen im portugiesischen Portimao (Sonntag ab 13:50 Uhr) können Sie bei SRF zwei sowie in der Sport App live mitverfolgen.

Ob die Piloten deshalb Vorsicht walten lassen? SRF-Experte Marc Surer denkt, dass das Gegenteil geschehen wird: «Die Fahrer wollen ihr Talent beweisen. Zudem sind die Autos nicht optimal auf die Strecke abgestimmt, weil keine Daten vorliegen. Dadurch gibt es viele Fehler – wir werden Spektakel sehen.»

