Im Giganten-Duell mit Mercedes hatte zuletzt Red Bull klar die Nase vorne. Gleich die 4 letzten Rennen gingen an den Bullen-Rennstall. Folgt in Silverstone nun das grosse Mercedes-Comeback? Durchaus denkbar, findet SRF-Formel-1-Experte Marc Surer: «Es ist die erste superschnelle Strecke in diesem Jahr.» Mit 7 Siegen in den 9 letzten Grand Prix gelte der Circuit als Mercedes-Strecke.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von England in Silverstone können Sie wie folgt live mitverfolgen: Freitag, 16.07., 18:55 Uhr: Qualifying auf SRF zwei

Samstag, 17.07., 17:00 Uhr: Sprint auf SRF info

Sonntag, 18.07., 15:20 Uhr: Rennen auf SRF zwei

Weiter äusserte sich Surer zu folgenden Themen: