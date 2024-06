Am Wochenende findet auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark der Grosse Preis von Österreich statt. Am Freitag geht es bereits mit dem Sprint-Qualifying los, nachdem am letzten Sonntag noch in Barcelona gefahren wurde.

Da bleibt kaum Zeit, das Auto auf die neue Strecke abzustimmen. «Man muss hoffen, dass das erste Setting gleich stimmt», sagt SRF-Experte Marc Surer. Doch für das normale Qualifying am Samstag darf das Auto dann wieder neu eingestellt werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Renn-Wochenende in Österreich sehen Sie wie folgt live: Freitag, 16:25 Uhr: Sprint Qualifying (SRF info)

Samstag, 11:50 Uhr: Sprint (SRF zwei)

Samstag, 15:55 Uhr: Qualifying (SRF zwei)

Sonntag, 14:20 Uhr: Rennen (SRF info)

Weiter sprechen Surer und Kommentator Oliver Sittler über ...