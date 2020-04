Im Zug der jüngsten Corona-Lockerungen in Österreich, die auch auf den Sport Auswirkungen haben, ist es für SRF-Formel-1-Kommentator Michael Stäuble denkbar, dass die Saison am 5. Juli in Spiegelberg beginnt. «Natürlich ohne Zuschauer», wie Stäuble betont.

Nachdem die österreichische Regierung am Mittwoch ein Rennen nicht ausgeschlossen hat, sprach nun auch Red Bull-Teamchef Christian Horner in einem Interview mit Sky von solchen Plänen. Stäuble führt aus: « Der Red-Bull-Ring in Spielberg gehört Dietrich Mateschitz, dem Red-Bull-Gründer und Rennstallbesitzer. Es wäre für ihn eine riesige PR-Chance, dieses Rennen durchzuführen.» Finanziell habe Österreich deshalb bessere Möglichkeiten als etwa der GP in Silverstone, der für den 19. Juli vorgesehen wäre.