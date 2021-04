Wie der Vater, so der Sohn. Es gibt kaum eine Sportart, in der dies so stark zutrifft wie in der Formel 1. Zu den erfolgreichsten Vater-Sohn-Vertretern gehörten Graham (14 GP-Siege und 2 WM-Titel) und Damon (22 und 1 WM-Titel) Hill, doch auch Gilles (6) und Jacques (11 und 1 WM-Titel) Villeneuve hinterliessen beispielsweise grosse Spuren im Motorsport.

Aktuell gibt es mit Max Verstappen und Mick Schumacher wieder 2 aktive Söhne von Vätern, die ebenfalls im Cockpit sassen. Doch das Palmarès der Väter könnte nicht unterschiedlicher sein.

Während Verstappens Vater Jos bei 107 Rennen ohne Sieg blieb, gilt Schumachers Vater Michael als der beste Fahrer in der Formel-1-Historie. Der Deutsche feierte 91 GP-Siege und wurde 7 Mal Weltmeister.

Bei den Söhnen ist es genau umgekehrt: Verstappen ist im Red Bull einer der heissesten Anwärter auf den WM-Titel, Schumacher wird mit seinem Haas-Boliden um einzelne WM-Zähler kämpfen müssen.

Wieso es in der Formel 1 keine Seltenheit ist, dass Söhne von ehemaligen Fahrern den Sprung in ein Cockpit schaffen und weshalb ein bekannter Vater keine Garantie für Erfolg ist, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.