Wie weiter in der Formel 1?

Legende: Die Zeit drängt Bernie Ecclestone (r.) hier im Gespräch mit Sebastian Vettel. imago images

Die ersten 8 der 22 geplanten Saisonrennen in der Formel 1 sind bereits verschoben oder wie im Fall des GP Monaco ganz abgesagt worden. Der aktuelle Plan sieht vor, die Saison Mitte Juni in Kanada zu lancieren. Ob an diesem Plan festgehalten werden kann, ist derzeit mehr als fraglich.

Gegenüber BBC äusserte sich Bernie Ecclestone jüngst zur Situation. «Wir sollten die Meisterschaft dieses Jahr stoppen und nächstes Jahr hoffentlich wieder beginnen», so die Meinung des langjährigen Formel-1-Funktionärs.

8 Rennen im Minimum

Der 89-jährige Brite erklärte, er sehe nicht, wie man in diesem Jahr auf die notwendige Anzahl Rennen kommen solle. Für eine Wertung als Weltmeisterschaft braucht es mindestens 8 Rennen. «Ich sehe nicht, wie das gehen soll. Es ist eine schwierige Situation», sagte Ecclestone.

Sollte die Saison heuer trotzdem noch aufgenommen werden, sieht Ecclestone zweifellos Lewis Hamilton in der Favoritenrolle. «Das Schlimme ist, er würde alle 8 Rennen gewinnen. Es wäre keine tolle WM», geht Ecclestone gar noch einen Schritt weiter.