Nicht selten sind an der Strecke des GP Kanada ungebetene Gäste zu sehen. Montreal garantiert auch sonst für Spektakel.

Formel 1 in Montreal: Und täglich grüsst das Murmeltier

In 14 der letzten 22 Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montreal kam es zu mindestens einer Safety-Car-Phase. Wetterkapriolen, aber auch die Strecke, die Überholmanöver zulässt, sorgen beim GP von Kanada oft für Unterhaltung.

SRF-Experte Marc Surer kommt noch etwas anderes in den Sinn, wenn er an Formel 1 in Kanada denkt: «Murmeltiere, die immer mal wieder über die Strecke rennen.»

Bläst Mercedes zum Angriff auf Red Bull?

Sportlich gesehen grüsst ebenfalls täglich das Murmeltier. Weiterhin stellt sich die Frage, wer das dominierende Red-Bull-Team fordern kann. Mercedes war in Barcelona zuletzt mit zwei Podestplätzen im Aufwind. «Aber wenn man den Abstand zu Max Verstappen und Red Bull anschaut, fehlt dem Team noch ein rechtes Stück», gibt Surer zu bedenken.

Weitere Themen im Video oben:

Fernando Alonso: Kehrt er auf das Treppchen zurück?

Alfa Romeo: Was spricht für eine Trendwende zum Guten?

