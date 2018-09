Jesko Raffins Zukunft ist geregelt. Der 22-jährige Zürcher wurde im deutschen Intact-Team als dritter Fahrer engagiert. Hinter Tom Lüthi, der sein MotoGP-Abenteuer nach dieser Saison beenden wird, und Marcel Schrötter nimmt Raffin die Rolle des Ersatzfahrers ein.

Primär wird der Schweizer im neu lancierten MotoE-Cup an den Start gehen. Sollten Lüthi oder Schrötter ausfallen, wird Raffin zum Handkuss kommen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Zum deutschen Intact-Team Lüthi kehrt in die Moto2 zurück

Raffin zeigte sein Potenzial

Vor rund 10 Tagen hatte Raffin beim GP San Marino sein Comeback in der Moto2 gegeben und fuhr vom letzten Startplatz aus sogleich in die Punkte. Dank dieser Leistung wird der Zürcher in der laufenden Saison noch zu drei weiteren Einsätzen für das «Stop and Go»-Team kommen.