 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Motocross in der Schweiz Enttäuschende Heimrennen für Seewer in Frauenfeld

29.03.2026, 15:05

Teilen
  • Jeremy Seewer muss sich in den Motocross-Rennen in Frauenfeld mit Klassierungen ausserhalb der Top 10 begnügen.
  • Im ersten Lauf klassiert sich Seewer auf Position 12, im zweiten Lauf kann er sich nicht steigern.
  • Der Franzose Tom Vialle und der Belgier Lucas Coenen holen sich die Tagessiege.

Jeremy Seewer tut sich mit seiner Ducati weiter schwer. Beim Heim-Auftritt in Frauenfeld kam er im ersten Rennen nicht über Rang 12 hinaus. Immerhin erzielte er im fünften Lauf der Saison sein bisher bestes Resultat in der Motocross-WM.

Beim Start arbeitete sich der Zürcher Unterländer zunächst von Platz 12 auf 10 vor. Danach büsste er aber wieder Positionen ein. Punkte gab es auch für einen zweiten Schweizer: Der Genfer Arnaud Tonus wurde 19.

Im zweiten Lauf konnte sich Seewer nicht steigern. Zwar startete der 31-Jährige gut und reihte sich auf Position 7 ein. Doch danach fiel er kontinuierlich zurück und fand sich auf Runde 6 an der 14. Stelle wieder. Am Schluss der 19 Runden lag der Schweizer auf Platz 16.

Coenen rehabilitiert sich in Lauf 2

Die Rennsiege gingen an den Franzosen Tom Vialle (Lauf 1), der seinen ersten Erfolg in der MXGP feierte, und an den WM-Führenden Lucas Coenen (Lauf 2). Der Belgier, der sich hoch überlegen durchsetzte, war im ersten Lauf noch ausgeschieden. Der 19-jährige Coenen blieb im tiefen Frauenfelder Schlamm stecken, zudem sprang ihm die Kette raus.

Den Gesamtsieg in Frauenfeld holte sich Vialle, der seinem Sieg in Lauf 1 einen 6. Rang in Lauf 2 folgen liess. Seewer wurde Overall-15.

SRF info, Sportlive, 29.03.2026, 14:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)