- Jeremy Seewer muss sich in den Motocross-Rennen in Frauenfeld mit Klassierungen ausserhalb der Top 10 begnügen.
- Im ersten Lauf klassiert sich Seewer auf Position 12, im zweiten Lauf kann er sich nicht steigern.
- Der Franzose Tom Vialle und der Belgier Lucas Coenen holen sich die Tagessiege.
Jeremy Seewer tut sich mit seiner Ducati weiter schwer. Beim Heim-Auftritt in Frauenfeld kam er im ersten Rennen nicht über Rang 12 hinaus. Immerhin erzielte er im fünften Lauf der Saison sein bisher bestes Resultat in der Motocross-WM.
Beim Start arbeitete sich der Zürcher Unterländer zunächst von Platz 12 auf 10 vor. Danach büsste er aber wieder Positionen ein. Punkte gab es auch für einen zweiten Schweizer: Der Genfer Arnaud Tonus wurde 19.
Im zweiten Lauf konnte sich Seewer nicht steigern. Zwar startete der 31-Jährige gut und reihte sich auf Position 7 ein. Doch danach fiel er kontinuierlich zurück und fand sich auf Runde 6 an der 14. Stelle wieder. Am Schluss der 19 Runden lag der Schweizer auf Platz 16.
Coenen rehabilitiert sich in Lauf 2
Die Rennsiege gingen an den Franzosen Tom Vialle (Lauf 1), der seinen ersten Erfolg in der MXGP feierte, und an den WM-Führenden Lucas Coenen (Lauf 2). Der Belgier, der sich hoch überlegen durchsetzte, war im ersten Lauf noch ausgeschieden. Der 19-jährige Coenen blieb im tiefen Frauenfelder Schlamm stecken, zudem sprang ihm die Kette raus.
Den Gesamtsieg in Frauenfeld holte sich Vialle, der seinem Sieg in Lauf 1 einen 6. Rang in Lauf 2 folgen liess. Seewer wurde Overall-15.