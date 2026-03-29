Jeremy Seewer muss sich in den Motocross-Rennen in Frauenfeld mit Klassierungen ausserhalb der Top 10 begnügen.

Im ersten Lauf klassiert sich Seewer auf Position 12, im zweiten Lauf kann er sich nicht steigern.

Der Franzose Tom Vialle und der Belgier Lucas Coenen holen sich die Tagessiege.

Jeremy Seewer tut sich mit seiner Ducati weiter schwer. Beim Heim-Auftritt in Frauenfeld kam er im ersten Rennen nicht über Rang 12 hinaus. Immerhin erzielte er im fünften Lauf der Saison sein bisher bestes Resultat in der Motocross-WM.

Beim Start arbeitete sich der Zürcher Unterländer zunächst von Platz 12 auf 10 vor. Danach büsste er aber wieder Positionen ein. Punkte gab es auch für einen zweiten Schweizer: Der Genfer Arnaud Tonus wurde 19.

Im zweiten Lauf konnte sich Seewer nicht steigern. Zwar startete der 31-Jährige gut und reihte sich auf Position 7 ein. Doch danach fiel er kontinuierlich zurück und fand sich auf Runde 6 an der 14. Stelle wieder. Am Schluss der 19 Runden lag der Schweizer auf Platz 16.

Coenen rehabilitiert sich in Lauf 2

Die Rennsiege gingen an den Franzosen Tom Vialle (Lauf 1), der seinen ersten Erfolg in der MXGP feierte, und an den WM-Führenden Lucas Coenen (Lauf 2). Der Belgier, der sich hoch überlegen durchsetzte, war im ersten Lauf noch ausgeschieden. Der 19-jährige Coenen blieb im tiefen Frauenfelder Schlamm stecken, zudem sprang ihm die Kette raus.

Den Gesamtsieg in Frauenfeld holte sich Vialle, der seinem Sieg in Lauf 1 einen 6. Rang in Lauf 2 folgen liess. Seewer wurde Overall-15.