Jeremy Seewer muss sich im ersten Motocross-Rennen in Frauenfeld mit Rang 12 begnügen.

Der Franzose Tom Vialle setzt sich nach dem Start an die Spitze und fährt zum Sieg.

Das zweite Rennen in Frauenfeld sehen Sie ab 17:00 Uhr live auf SRF info.

Jeremy Seewer tut sich mit seiner Ducati weiter schwer. Beim Heim-Auftritt in Frauenfeld kam er im ersten Rennen nicht über Rang 12 hinaus. Immerhin erzielte er im fünften GP der Saison sein bisher bestes Resultat in der Motocross-WM. Beim Start arbeitete sich der Zürcher Unterländer zunächst von Platz 12 auf 10 vor. Danach büsste er aber wieder Positionen ein. Punkte gab es auch für einen zweiten Schweizer: Der Genfer Arnaud Tonus wurde 19.

Vialle siegt

Vorne fuhr der Franzose Tom Vialle (Honda) zu seinem ersten Sieg in der MXGP. Er hatte sich bereits in der Startkurve die Führung gesichert und gab diese bis zum Ende nicht mehr her. Landsmann Maxime Renaux (Yamaha) sicherte sich Platz 2, Dritter wurde Ruben Fernandez (ESP, Honda).

Für die WM-Führenden Lucas Coenen (BEL, KTM) und Jeffrey Herlings (NED, Honda) gab es je einen Nuller. Beide blieben im tiefen Frauenfelder Schlamm stecken und brachten ihre Maschinen nicht selbständig wieder flott.