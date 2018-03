Am Wochenende beginnt die Motorrad-Saison 2018 mit dem Grossen Preis von Katar. In seinem 17. GP-Jahr startet der Emmentaler Tom Lüthi erstmals in der Königsklasse. Der 31-Jährige hat uns kurz vor dem Saisonstart besucht und sich 8 Entweder-oder-Fragen gestellt. Seine Antworten erfahren Sie im Video unten.