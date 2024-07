9 von 20 Rennen sind in der Motorrad-Saison absolviert. Zur Sommerpause zieht SRF-Experte Tom Lüthi eine erste Bilanz.

Mit 222 Punkten liegt der Italiener Francesco Bagnaia aktuell an der Spitze des MotoGP-Klassement, 10 Punkte dahinter folgt mit dem Spanier Jorge Martin der erste Verfolger. Damit liegen zur Sommerpause der Weltmeister und der Zweitplatzierte des Vorjahres wieder in Führung.

Den Titel werden auch in diesem Jahr diese beiden unter sich ausmachen, prognostiziert SRF-Experte Tom Lüthi: «Es ist sehr spannend. Auf jeden Fall zeichnet es sich ab, dass der Titelkampf über diese beiden Fahrer gehen wird.» Gerade am letzten Wochenende hatten sie sich am Sachsenring noch einmal auszeichnen können: Martin gewann den Sprint, Bagnaia den GP vom Sonntag.

Weshalb Fahrer-Legende Marc Marquez die Freude am Sport zurückgewonnen hat und wieso Moto3-Pilot Noah Dettwiler der resultatmässig schwierige Start in seine Karriere sogar helfen kann, erfahren Sie im Video oben.