4-facher Weltmeister Dörflinger in der Hall of Fame

Er sei im ersten Augenblick erstaunt über diese Ehre gewesen, sagt der 70-jährige Stefan Dörflinger, der in einer kurzen Zeremonie anlässlich des MotoGP-Rennwochenendes auf dem Sachsenring aufgenommen worden ist. «Denn 90 Prozent in dieser Hall of Fame sind ehemalige 500er- oder MotoGP-Fahrer.»

Legende: Kannte sich mit Siegeszeremonien aus Stefan Dörflinger. Keystone

Bekannteste Namen im exklusiven Klub sind Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood und Angel Nieto. Letzterer war ein langjähriger Konkurrent von Dörflinger in der untersten WM-Kategorie.

18-facher GP-Sieger

Dörflinger ist mit 4 WM-Titeln der erfolgreichste Schweizer Motorradrennfahrer in einer Solo-Kategorie. Der in Birsfelden wohnhafte Basler gab 1973 sein GP-Debüt.

Legende: In Aktion Stefan Dörflinger. Keystone

1982 und 1983 wurde er Weltmeister in der 50-ccm-Klasse, in den zwei darauffolgenden Jahren triumphierte er bei den 80ern. Noch 1989, mit fast 41 Jahren, wurde er in der 80-ccm-Kategorie WM-Zweiter. Im August 1990 beendete der 18-fache GP-Sieger seine Karriere.