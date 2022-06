Valentino Rossi trat letzte Saison zurück, der einstige Dominator Marc Marquez musste sich erneut unters Messer legen: In der MotoGP fehlen derzeit die ganz grossen Aushängeschilder. Trotzdem will Tom Lüthi nichts von einer Krise in der Königsklasse des Motorradsports wissen.

Im Gegenteil: «Das WM-Rennen war noch nie so eng wie dieses Jahr. Fast jeder Hersteller mischt vorne mit und mehrere Fahrer kommen jeweils als Sieger in Frage.» Dass keiner vorneweg fährt, erhöhe die Spannung zusätzlich, so Lüthi.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Der Motorrad-Tross macht am Wochenende Halt in Katalonien. Die Rennen aus Montmelo sehen Sie am Sonntag live auf SRF zwei: 12:05 Uhr: Moto2

13:50 Uhr MotoGP

An der Spitze des Klassements steht zurzeit Fabio Quartararo. «Weil er einer der konstantesten Fahrer ist.» Dies sei auch der Schlüssel zum Erfolg. «Wer dies bis zum Ende der Saison durchziehen kann, steht auch am Schluss ganz oben auf dem Podest.»

Geschwindigkeitsrekord sorgt für Aufregung

Beim Rennen im italienischen Mugello stellte Jorge Martin am letzten Sonntag einen Geschwindigkeitsrekord auf. Der Spanier beschleunigte seine Ducati auf atemberaubende 363,6 km/h. Lüthi war von der Leistung beeindruckt: «Diese Geschwindigkeit ist wahnsinnig und spektakulär.» Per se sei dies nicht gefährlicher als sonst, denn auch bei 150 Kilometern pro Stunde könnten Stürze mit schwerwiegenden Folgen passieren.

