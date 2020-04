Zahlreiche prominente Motorrad-Fahrer massen sich am Sonntag auf der Strecke im österreichischen Spielberg.

Virtuelles Kräftemessen von Marquez & Co.

Marc Marquez, Valentino Rossi, Danilo Petrucci oder Tito Rabat – sie alle waren dabei, als am Ostersonntag um den zweiten virtuellen MotoGP-Sieg gekämpft wurde. Nach dem Auftakt in Mugello wurde bei der zweiten Ausgabe auf dem Circuit in Spielberg gefahren.

Ob Honda-Pilot Alex Marquez nach seinem Erfolg in Mugello nachdoppeln konnte? Sie können das Spektakel jetzt auf srf.ch/sport oder in der Sport App nachschauen.