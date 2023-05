Legende: Fährt auf das Podest Randy Krummenacher. SRF

In Le Mans (FRA) fiel am Samstag der Startschuss zur MotoE-Saison. Gleich im ersten Rennen stand ein Schweizer auf dem Podest: Randy Krummenacher zeigte ein starkes Rennen und fuhr auf Rang 3. Der Sieg ging an den Spanier Jordi Torres, der knapp vor Landsmann Hector Garzo gewann. Krummenacher folgte rund 7,5 Sekunden später und verteidigte so den Podestplatz knapp vor Kevin Zannoni (ITA).

Italienischer Sieg im zweiten Rennen

Wenige Stunden nach dem ersten Rennen fand an gleicher Stelle direkt das zweite statt. Während Torres (2.) und Garzo (3.) erneut auf dem Podest standen, musste sich Krummenacher dieses Mal mit Rang 7 begnügen. Trotzdem dürfte der Schweizer nach zuletzt schwierigen Jahren mit dem Saisonstart zufrieden sein.

Der Sieg im zweiten Rennen ging an Matteo Ferrari (ITA), der im ersten Rennen noch ausgeschieden war. In der WM-Wertung liegt Torres damit nach dem ersten Renntag mit 45 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen Garzo (36 Punkte) sowie Ferrari (25) und Krummenacher (25).

So geht's weiter

In knapp einem Monat geht die MotoE-WM in die nächste Runde. Am 10. Juni finden in Mugello die Saisonrennen 3 und 4 statt.