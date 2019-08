Der Zürcher wird beim NTS-Team einen Platz als Stammfahrer in der Moto2-WM erhalten.

Jesko Raffin kehrt 2020 in die Moto2 zurück

Jesko Raffin steigt in der nächsten Moto2-WM vom Ersatzfahrer zum Stammpiloten auf. Das japanische NTS-Team gab die Beförderung am Rande des Grand Prix von Österreich in Spielberg bekannt.

Für Raffin ist es ein Comeback

«Die Zusammenarbeit zu Beginn der Saison war sehr gut, das Vertrauen ist gegenseitig», erklärte Raffin. Er hat in seiner Karriere bereits 65 Moto2-Rennen absolviert. Auch in der laufenden Saison durfte er 3 Rennen fahren und holte dabei 3 Punkte.

Das Gefühl, Stammfahrer zu sein, kennt der 23-Jährige ebenfalls. Von 2015 bis 2017 fuhr er für «Sports-Millions-EMWE-SAG» und «Garage Plus Interwetten» 53 Moto2-Rennen, ehe er wegen Erfolgslosigkeit seinen Startplatz verlor.