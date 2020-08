Tom Lüthi machte im Moto2-Qualifying zum Grand Prix der Steiermark einen klaren Schritt nach vorne. Der Emmentaler erreichte auf der Kalex mit dem 7. Platz seine beste Startposition in dieser bis jetzt enttäuschenden Saison.

Lüthi verlor auf dem Circuit in Spielberg 0,454 Sekunden auf den Spanier Aron Canet, der auf einem Speed-Up-Chassis seine erste Pole-Position in der Moto2 herausfuhr.

Aegerter fällt weit zurück

Eine herbe Enttäuschung erlebte Dominique Aegerter (NTS). Für den Oberaargauer, der im dritten GP in Folge den erkrankten Jesko Raffin ersetzt, resultierte nur der drittletzte Platz. Er startet von der 28. Position.

Raffin auf dem Weg der Besserung Positive Nachrichten von Jesko Raffin: Dem Zürcher geht es wieder besser, nachdem ihn ein Virus ausser Gefecht gesetzt hatte. Der Moto2-Pilot will beim übernächsten GP in Misano wieder starten.

In der MotoGP-Kategorie sicherte sich Pol Espargaro die Pole, Marc Marquez fällt mehrere Monate aus. Die Pole-Position in der Moto3-Klasse ging an den Argentinier Gabriel Rodrigo (Honda). Der Freiburger Rookie Jason Dupasquier startet auf seiner KTM von Position 25 – und damit so weit vorne wie noch nie.