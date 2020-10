So schlecht wie noch nie seit seiner Rückkehr in die Moto2: Tom Lüthi startet beim 2. GP in Aragonien nur von Rang 26.

Tom Lüthi erlebte beim zweiten Rennwochenende im Motorland Aragon eine historische Schlappe. Der Berner wird das Moto2-Rennen lediglich von Startrang 26 in Angriff nehmen, nachdem im Qualifying bereits im Q1 Schluss war. So schlecht war der 34-Jährige seit seiner Rückkehr in die Moto2 2019 nie klassiert.

Die Pole Position in der zweithöchsten Motorrad-Kategorie sicherte sich der Brite Sam Lowes, der Sieger der beiden vergangenen Rennen.

Live-Hinweis Wir zeigen Ihnen die beiden Rennen in Alcañiz am Sonntag wie folgt live: MotoGP: Ab 12:50 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Ab 12:50 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Moto2: Ab 14:15 Uhr auf SRF info und in der SRF Sport App.

In der Königsklasse holte sich der japanische Honda-Fahrer Takaaki Nakagami seine erste Pole überhaupt in der MotoGP. Er setzte sich vor Franco Morbidelli (ITA) und dem Spanier Alex Rins, der das Rennen vor einer Woche gewinnen konnte, durch.

Zudem wurde bekannt, dass der amtierende Weltmeister Marc Marquez in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten wird. Der Spanier war am 19. Juli in Jerez heftig gestürzt und musste sich am Oberarm operieren lassen.

In der Moto3 musste sich der Freiburger Rookie Jason Dupasquier mit dem 30. Startplatz begnügen – sein bislang schlechtestes Qualifying-Resultat.