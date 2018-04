Der GP von Argentinien war schon vor dem Start an Chaos kaum zu überbieten. Lediglich der australische Pole-Setter Jack Miller war mit Slicks in die Startaufstellung gefahren, alle anderen Piloten hatten zunächst auf Regenreifen gesetzt. Als die Teams ihre Maschinen in die Box zurückholten, um ebenfalls auf Slicks fahren zu können, wurde der Start von der Rennleitung «aus Sicherheitsgründen» verschoben.

Es wurde entschieden, dass beim Start hinter Miller mehrere Reihen leer bleiben müssen. Nach der Aufwärmrunde würgte dann Weltmeister Marc Marquez seine Honda ab, konnte das Motorrad durch anschieben aber wieder in Gang setzen. Doch die Aktion des Spaniers hatte Folgen.

Marquez schiesst Rossi ab

Nachdem Marquez den Führenden Miller schnell kassiert hatte, erhielt er wegen seines Manövers eine Durchfahrtsstrafe und fiel weit zurück. Bei seiner Aufholjagd kam Marquez zuerst seinem Landsmann Pol Espargaro in die Quere, später schob er den italienischen Superstar Valentino Rossi im Kampf um Rang 6 von der Strecke. Wegen einer 30-Sekunden-Strafe landete Marquez schliesslich ausserhalb der Punkte.

Crutchlow gewinnt – Lüthi 17.

Den Sieg sicherte sich der Brite Cal Crutchlow vor dem Franzosen Johann Zarco und dem Spanier Alex Rins. Tom Lüthi kam in seinem 2. MotoGP-Rennen den Punkteränge wieder nahe. Am Schluss musste sich der Emmentaler aber mit Platz 18 begnügen.

Moto2: Aegerter in den Top 10

In der Moto2 konnte sich Dominique Aegerter im Vergleich zum Saisonauftakt in Katar deutlich verbessern. Der von Position 11 gestartete Oberaargauer machte im Rennen noch 3 Plätze gut und klassierte sich schliesslich auf dem 8. Rang. In Katar hatte der KTM-Fahrer mit mehr als einer halben Minute Rückstand nur den 15. Platz belegt.

Pasini siegt vor Vierge

Der Sieg in Argentinien ging an den Italiener Mattia Pasini, der sich mit 0,850 Sekunden Vorsprung vor seinem Kalex-Markenkollegen Xavi Vierge aus Spanien durchsetzte. Dritter wurde der Portugiese Miguel Oliveira.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.04.18, 20:00 Uhr