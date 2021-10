Dank Platz 3 in Portugal

Dominique Aegerter fährt beim Supersport-WM-Rennen im portugiesischen Portimao auf Platz 3.

In der Gesamtwertung baut der Oberaargauer seinen Vorsprung auf 68 Punkte aus.

Von Platz 2 aus ins Rennen gegangen, erwischte Dominique Aegerter einen Traumstart und setzte sich gleich an die Spitze. Anders als vor Wochenfrist in Jerez gelang ihm zwar kein Start-Ziel-Sieg, dennoch konnte er sich stets in der Spitzengruppe halten.

Odendaal in Schach gehalten

Auch seinen ersten WM-Verfolger Steven Odendaal aus Südafrika hatte Aegerter stets im Griff. Und als es in den letzten Runden noch zum direkten Duell der beiden Kontrahenten kam, hatte Odendaal einen Rutscher zu verzeichnen, der ihn zurückband.

«Es war ein ziemlicher Kampf mit vielen Fahrern», meinte Aegerter nach dem Rennen. Ganz zufrieden war er nicht: «Ich konnte nicht die Pace fahren wie im Training. Platz 3 ist sicher nicht schlecht, dennoch habe ich mir ein wenig mehr erhofft vom heutigen Tag.»

Aegerter seinerseits konnte auf den letzten beiden Runden noch von Platz 5 auf 3 vorstossen und klassierte sich zum 9. Mal in Serie und zum 13. Mal in dieser Saison auf dem Podest (10 Siege). Den Sieg holte sich der Franzose Jules Cluzel vor dem Spanier Manuel Gonzalez.