Anlässlich des GP von Deutschland ist auch Jason Dupasquier überall präsent. Der am 30. Mai in Mugello tödlich verunglückte Freiburger fuhr für das deutsche Team PrüstelGP, das an der Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal beheimatet ist.

Nebst berührenden Momenten des Gedenkens gab die Moto-WM-Rechteinhaberin Dorna bekannt, dass künftig in der Moto3-Klasse Dupasquiers Startnummer 50 nicht mehr vergeben wird. Gleiches geschah schon in der Vergangenheit, so ist in der kleinsten Klasse auch die «39» des 2016 im Training zum GP von Katalonien verstorbenen Spaniers Luis Salom nicht mehr erhältlich.