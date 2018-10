Die Spanierin gewann am Sonntag als erste Frau einen Strassentitel auf dem Motorrad. Die MotoGP-Stars freuts.

«Das ist sehr wichtig für die Motorradwelt», meinte Marc Marquez zum Erfolg der 21-jährigen Ana Carrasco in der Klasse Supersport 300. Weiter fügte er im Rahmen einer Pressekonferenz zum GP von Thailand an: «Es ist keine Männerwelt, Frauen können auf dem Motorrad sehr schnell sein.» Dies, da es laut dem MotoGP-Spitzenreiter nicht nur um die Physis, sondern auch um Fähigkeit und Mentalität gehe.

Motorrad-Legende Valentino Rossi blies ins selbe Horn. Er hoffe, dass dieser Titel Carrascos Karriere beflügelt und andere Mädchen dazu bringt, Rennen zu fahren.

Carrasco, die sich selbst «Pink Warrior» nennt, war von 2013 bis 2015 in der Moto3 unterwegs. Ihren Durchbruch feierte «Unstoppable Ana» aber erst, als sie 2017 in die SSP-300-Kategorie wechselte. Nach wenigen Monaten gewann sie als erste Rennfahrerin einen Lauf einer Strassen-WM. Nun also reichte es Carrasco sogar zum Titel.