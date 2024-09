Noah Dettwiler fährt beim GP Aragon in der Moto3-Klasse auf Platz 17.

Favorit im MotoGP-Rennen ist Pole-Setter Marc Marquez (ab 13:50 Uhr im SRF-Livestream).

Moto3: Dettwiler verpasst WM-Punkte

Zwischenzeitlich schnupperte Noah Dettwiler an den WM-Punkten: Der von Platz 20 – seinem bisher besten Startplatz – in den GP Aragon gestiegene Solothurner kämpfte sich in den ersten drei Runden auf den 16. Platz vor. Der punkteberechtigte 15. Rang war für den 19-jährigen KTM-Pilot aber nicht in Schlagdistanz. Letztlich wurde Dettwiler 17. «Er hatte einen guten Start. Leider brachen seine Rundenzeiten kurz vor Rennhälfte ein», analysierte SRF-Co-Kommentator Tom Lüthi die Leistung des Schweizers. Dettwiler bleibt damit auf seinen zwei WM-Punkten sitzen, die er im April in Austin errungen hat. Der Sieg in Alcaniz ging zur Freude des Publikums an Jose Antonio Rueda. Der 18-jährige Spanier triumphierte in seiner zweiten vollständigen Saison zum ersten Mal.