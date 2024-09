Legende: Nach 3 Jahren die Erleichterung Marc Marquez key/EPA/Javier Cebollada

Marc Marquez gewinnt den GP Aragon und fährt seinen ersten Sieg auf einer Ducati ein.

Francesco Bagnaia crasht mit Alex Marquez und liegt nun 23 Punkte hinter WM-Leader Jorge Martin.

In der Moto3-Klasse fährt Noah Dettwiler auf Platz 17.

1043 Tage hat Marc Marquez auf einen GP-Sieg in der MotoGP-Klasse warten müssen. In Alcañiz feierte der 31-jährige Spanier einen der emotionalsten Siege seiner Karriere. Es war sein 60. in der «Königsklasse», der erste seit seinem Abgang bei Honda 2023. Marquez, der im Gresini-Team auf einer Kunden-Ducati unterwegs ist, zeigte beim GP Aragon das ganze Wochenende über eine dominante Leistung: Schnellster im Training, Schnellster im Qualifying, Sieg im Sprintrennen – und am Sonntag die Krönung mit dem GP-Sieg.

Marquez legte über 5 Sekunden zwischen sich und den zweitplatzierten Jorge Martin (Ducati-Pramac) und liess sich im Anschluss vom Publikum ausgiebig feiern. Der Spanier hat eine langjährige Leidensgeschichte hinter sich. Nach einem Unfall 2020 musste sich der sechsfache MotoGP-Weltmeister mehrfach am Oberarm operieren lassen und kam nie mehr an sein früheres Leistungsvermögen heran – bis zu diesem Wochenende.

Bagnaia schwer gestürzt

Rang 3 ging an den 20-jährigen KTM-Piloten Pedro Acosta (ESP). Ein GP-Weekend zum Vergessen wurde es für Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia. Der italienische Titelverteidiger kam in einem Duell mit Alex Marquez zu Fall und wurde im Kiesbett sogar noch vom Motorrad des Spaniers überrollt, blieb aber offensichtlich unverletzt. Er liegt nun 23 Punkte hinter Martin, der nach dem Sprint vom Samstag die WM-Führung übernommen hatte.

Moto3: Dettwiler verpasst WM-Punkte

Im Moto3-Rennen kam Noah Dettwiler auf den 17. Schlussrang. Zwischenzeitlich schnupperte der 19-jährige Solothurner an den Punkten: Von Platz 20 gestartet, kämpfte er sich in den ersten drei Runden auf den 16. Platz vor. Der punkteberechtigte 15. Rang war für den KTM-Fahrer aber nicht in Schlagdistanz.

«Er hatte einen guten Start. Leider brachen seine Rundenzeiten kurz vor Rennhälfte ein», analysierte SRF-Co-Kommentator Tom Lüthi die Leistung des Schweizers. Dettwiler bleibt damit auf seinen zwei WM-Punkten sitzen, die er im April in Austin errungen hat. Der Sieg in Alcañiz ging zur Freude des Publikums an José Antonio Rueda. Der 18-jährige Spanier triumphierte in seiner zweiten vollständigen Saison zum ersten Mal.

Moto2: Dixon mit 2. Saisonsieg

Das Rennen der Moto2-Klasse wurde eine Beute des Briten Jake Dixon. Der 28-Jährige vom spanischen Rennstall Aspar Team, der Anfang August beim Heim-GP in Silverstone triumphiert hatte, setzte sich vor Tony Arbolino (ITA) und Deniz Oncu (TUR) durch.