Totaler Ducati-Triumph in Argentinien: Marco Bezzecchi siegte vor Johann Zarco (FRA) und Alex Marquez (ESP). Für den Italiener Bezzechi war es im Regen von Termas de Rio Hondo der erste MotoGP-Sieg überhaupt. Bereits am Samstag war er als Zweiter des Sprint-Rennens auf dem Podest gestanden.

Für den bisherigen WM-Leader Francesco Bagnaia, der vor einer Woche in Portugal beide Rennen (Sprint und GP) gewonnen hatte, war es ein Wochenende zum Vergessen. Im Sprintrennen am Vortag war der Italiener nicht über Rang 6 hinausgekommen. Am Sonntag rutschte er in der 17. Runde auf Podestkurs liegend weg und musste sich zuhinterst im Feld wieder einreihen. Er wurde 16. und verlor die WM-Führung an Bezzecchi. Auch Sprintsieger Brad Binder (RSA) stürzte und blieb ohne Punkte.

01:04 Video Bagnaia rutscht im Regen von Argentinien weg Aus Sport-Clip vom 02.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

WM-Leader Arbolino siegt in Moto2

In der Moto2-Klasse ging der Sieg an den Italiener Tony Arbolino, der auch in der Gesamtwertung in Führung liegt. Alonso Lopez (ESP) und Jake Dixon (GBR) komplettierten das Podest. In der Moto3 triumphierte Tatsuki Suzuki vor Diogo Moreira (BRA) und Andrea Migno (ITA).