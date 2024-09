Bagnaia holt die Pole, gewinnt den Sprint und verkürzt in der WM

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Beim MotoGP-Sprintrennen in der Emilia Romagna gewinnt Francesco Bagnaia den Sprint vor Jorge Martin.

Die Pole für das MotoGP-Rennen vom Sonntag sichert sich Bagnaia ebenfalls.

Im Moto3-Qualifying kommt Noah Dettwiler nicht über den vorletzten Platz hinaus.

Legende: Perfekter Samstag Francesco Bagnaia. Keystone/DANILO DI GIOVANNI

Im italienischen Badeort Misano Adriatico hat Francesco Bagnaia das Sprintrennen in der MotoGP gewonnen. Der Italiener, der sich am Morgen mit einem neuen Rundenrekord die Pole Position für Sprint und GP gesichert hatte, setzte sich vor Jorge Martin aus Spanien und seinem Landsmann Enea Bastianini durch. Die drei Ducati-Fahrer hatten in dieser Reihenfolge auch das Qualifying beendet.

Bagnaia gelang indes kein Start-Ziel-Sieg. Nach der 1. Kurve fand sich der zweifache Weltmeister nur auf Rang 3 wieder und nach der Hälfte der Renndistanz (13 Runden) befand sich der 27-Jährige hinter Martin auf Platz 2. Doch auf der 8. von 13 Runden schnappte sich Bagnaia den Spanier mit einem riskanten Überholmanöver und gab die Führung nicht mehr ab.

00:48 Video Bagnaia schnappt sich 6 Runden vor Schluss Martin Aus Sport-Clip vom 21.09.2024. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Dank diesem Sprintsieg verkürzte Bagnaia in der WM-Wertung seinen Rückstand auf Martin von 7 auf 4 Punkte. Am Sonntag könnte Bagnaia im Grand Prix die WM-Führung übernehmen.

Moto3: Dettwiler auf Rang 25

Noah Dettwiler gelang im Vergleich zum letzten Grand Prix in San Marino keine Steigerung. Der Schweizer Moto3-Pilot schloss das Qualifying auch in der Emilia Romagna auf dem 25. Platz ab. Der KTM-Fahrer konnte nur den Honda-Piloten Tatchakom Buasri aus Thailand hinter sich lassen. Von der Pole Position startet Taiyo Furusato (JPN/Honda) ins Rennen.