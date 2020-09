Der Schweizer Moto2-Pilot erlitt im Qualifying zum GP Emilia-Romagna in Misano erneut einen Rückschlag.

Moto2: Startreihe 6 für Lüthi

Tom Lüthi ist im Qualifying zum 2. Rennen auf dem Circuit in Misano nur die 16. Zeit gefahren. Damit startet der 34-jährige Emmentaler am Sonntag aus der 6. Reihe zum GP der Emilia-Romagna.

Im Qualifying war der Kalex-Fahrer fast eine Sekunde langsamer als Pole-Mann und WM-Leader Luca Marini. In den freien Trainings vom Freitag war Lüthi näher an den Spitzenfahrern dran gewesen.

Der andere Schweizer Pilot Jesko Raffin (NTS) ist nur ungenügend von seinen Kreislaufproblemen genesen und muss auf den GP verzichten.

Sendehinweis Wir übertragen den GP am Sonntag folgendermassen: 9:55 Uhr: MotoE im Livestream in der SRF Sport App

MotoE im Livestream in der SRF Sport App 12:05 Uhr: Moto2 auf SRF zwei und in der Sport App

Moto2 auf SRF zwei und in der Sport App 13:50 Uhr: MotoGP auf SRF zwei und in der Sport App.

MotoGP: Viñales auf der Pole

Das Rennen in der Königsklasse nimmt Yamaha-Pilot Maverick Viñales aus der Pole in Angriff. Der Spanier fuhr im Qualifying in 1:31,077 Minuten einen Streckenrekord. Der ebenfalls schnelle Francesco Bagnaia (Pramac Racing) überfuhr nach der Schlusskurve die Streckenmarkierung, seine Zeit wurde annulliert.

Moto3: Dupasquier unter «ferner fuhren»

Der Schweizer Rookie Jason Dupasquier (KTM) konnte seine jüngsten Fortschritte nicht bestätigen und fuhr nur auf den vorletzten Platz.