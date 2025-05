Marc Marquez gewinnt das Sprintrennen in Le Mans vor seinem Bruder Alex.

6. Sprintsieg in Serie: Rekord für Marc Marquez

Legende: Eine Klasse für sich Marc Marquez. imago imagesz/PsnewZ

Der Sieger des Sprintrennens beim GP von Le Mans heisst Marc Marquez. Der spanische Ducati-Fahrer setzte sich bei Rennmitte an die Spitze, gab diese Position bis zum Schluss nicht mehr ab und feierte damit seinen 6. Sieg in in Serie einem Sprintrennen – Rekord.

Dahinter folgte sein Bruder Alex, der Lokalmatador Fabio Quartararo – von Platz 1 aus gestartet – ebenfalls überholen konnte. Zum Leidwesen der zahlreichen Fans fiel Quartararo gar noch vom Podest: Fermin Aldeguer komplettierte das rein spanische Ducati-Podest.

Qualifying: Quartararo schneller als Marquez-Brüder

Den GP vom Sonntag in der «Königsklasse» wird Quartararo gleichwohl von der Pole Position in Angriff nehmen können. Der Franzose sorgte im Qualifying vor dem Sprintrennen auf seiner Yamaha beim Heimpublikum für Jubelstürme, als er die Marquez-Brüder (noch) hinter sich liess.

Moto3: Dettwiler weit zurück

Kein Schritt nach vorne gelang Noah Dettwiler in der Moto3-Klasse. Der Schweizer fuhr im Q1 die zweitlangsamste Zeit und verpasste den Einzug ins Qualifying-Finale klar. Er wird den GP nur von Startposition 24 in Angriff nehmen können.

Resultate