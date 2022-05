Dominique Aegerter feiert in Frankreich seinen ersten Saisonsieg in der MotoE-Klasse.

In der MotoGP steht Enea Bastianini/ITA im 7. Saisonrennen zum 3. Mal zuoberst auf dem Podest.

In der Moto2 beendet Augusto Fernandez/ESP eine seit 2019 währende Durststrecke.

Mit einem sauberen Überholmanöver in der letzten Runde hat sich Dominique Aegerter in Le Mans seinen ersten Saisonsieg in der MotoE gekrallt. Am Samstag hatte er sich Mattia Casadei noch geschlagen geben müssen. Bei der Reprise auf dem Le Mans Circuit gelang ihm gegen den Italiener nun die Revanche.

Aegerter durfte sich nicht nur über seinen ersten Sieg im 4. Saisonrennen freuen. Der 31-Jährige, der parallel auch in der Supersport-WM engagiert ist, übernahm mit nun 8 Punkten Vorsprung auf Eric Granado/BRA auch die Führung in der Gesamtwertung.

Schliessen 02:39 Video Überholmanöver in der letzten Runde: Aegerter schnappt sich Casadei Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 39 Sekunden. 02:32 Video Aegerter: «Konnte auf den ersten Runden besser attackieren» Aus Sport-Clip vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Die nächsten zwei Rennen der MotoE-Meisterschaft finden in zwei Wochen beim GP Italien in Mugello statt.

Bagnaia stürzt, Bastianini siegt

In der MotoGP hat Enea Bastianini seinen bereits dritten Saisonsieg eingefahren. Der 24-jährige Italiener siegte vor Ducati-Markenkollege Jack Miller/AUS und dem Spanier Aleix Espargaro. Bastianini, auch «La Bestia» genannt, übernahm in der 21. Runde die Führung, nachdem Polesetter Francesco Bagnaia gestürzt war. Der Italiener bestreitet seine erste Saison in der höchsten Klasse.

Weltmeister und Heimfavorit Fabio Quartararo musste sich auf seiner Yamaha mit Platz 4 begnügen. Immerhin verteidigte der Franzose aber seine Führung in der Gesamtwertung.

Auch Fernandez profitiert von Sturz

Eine lange Durststrecke hat Augusto Fernandez in der Moto2-Klasse beendet. Der 24-jährige Spanier gewann erstmals seit 3 Jahren wieder ein Moto2-Rennen. Dabei profitierte er ausgerechnet vom Ausfall seines 17-jährigen Teamkollegen Pedro Acosta, der in der 11. Runde die Kontrolle über sein Vorderrad verlor und ausschied. Acosta war von der Pole Position aus ins Rennen gestartet.