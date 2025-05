Per E-Mail teilen

Legende: Siegt im Sprint vor seinem Bruder Alex Marquez. Imago/Action Plus

MotoGP: Marquez-Doppelsieg in Silverstone

Marc Marquez (Ducati) hat zum ersten Mal in dieser Saison ein Sprintrennen nicht gewinnen können. In Silverstone musste der Spanier seinem Bruder Alex (Ducati) den Vortritt lassen. Im Ziel lag der WM-Leader 3,5 Sekunden hinter seinem jüngeren Bruder zurück. Das Podium wurde durch den Italiener Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) komplettiert. Francesco Bagnaia (ITA), Teamkollege der Marquez-Brüder, enttäuschte einmal mehr und wurde nur Sechster, direkt vor dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha). In der WM-Wertung hat Marc Marquez einen Vorsprung von 19 Punkten auf seinen Bruder Alex und 56 Punkte auf Bagnaia.

