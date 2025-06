Das MotoGP-Rennen in Mugello wird wieder von den Marquez-Brüdern dominiert. In der Moto 3 holt Noah Dettwiler keine Punkte.

Der Spanier Marc Marquez hat in Mugello den Vorsprung in der WM-Wertung der MotoGP ausgebaut. Er gewann nach dem Sprint am Sonntag auch das Hauptrennen am Sonntag.

Die ersten drei des WM-Zwischenklassements fuhren auf ihren Ducatis der Konkurrenz davon. Der Italiener Francesco Bagnaia versuchte in den ersten Runden seines Heimrennens alles: Es gab Führungswechsel um Führungswechsel, auch Berührungen bei den Überholmanövern, aber alle blieben sie im Sattel.

Fünftes perfektes Wochenende

In der zweiten Rennhälfte beruhigte sich das Geschehen. Marc Marquez setzte sich von seinem Bruder Alex ab. Fabio di Giannantonio wurde schliesslich Dritter. Zum fünften Mal in neun Rennen setzte sich Marc Marquez sowohl im Sprint wie im zweiten Rennen durch. In Grossbritannien, wo Marc Marquez ebenfalls gewann, wurde kein Sprint gefahren. Im WM-Klassement baute Marc Marquez den Vorsprung auf den Bruder auf 40 Punkte aus.

Premierensieg in der Moto 3

In der Moto 3 feierte Maximo Martinez Quiles beim Rennen in Mugello mit erst 17 Jahren seinen ersten GP-Sieg. Der Spanier bestritt erst sein fünftes Rennen, da er beim Saisonauftakt das Mindestalter von 17 noch nicht erreicht hatte. Quiles schaffte in seinen ersten Rennen sowohl das erste Podium, wie die erste Pole Position und nun also auch den ersten GP-Sieg auf den gleichen Strecken wie Marc Marquez, der achtfache Weltmeister und Mentor von Quiles.

Der Schweizer Noah Dettwiler startete von Position 26 aus und belegte letztlich (wegen sieben Ausfällen) den 19. Platz. Dettwiler verlor auf seiner KTM früh den Kontakt zum Feld und hatte ohne Windschatten keine Chance, Terrain gutzumachen.

