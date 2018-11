Tom Lüthi startet aus der sechsten Reihe zum Grand Prix von Malaysia, Aegerter in der Moto2 von Platz 17.

GP in Sepang

Zum 3. Mal in dieser Saison schaffte es Tom Lüthi auf Startplatz 18 – seine beste Platzierung in einem Qualifying in der MotoGP. Der Schweizer blieb für einmal auch vor seinem Teamkollegen Franco Morbidelli, der auf regennasser Strecke 19. wurde.

Marquez rückversetzt

Weltmeister Marc Marquez, der die schnellste Runde zurückgelegt hatte, wurde um 6 Plätze strafversetzt, weil er auf der Ideallinie einen anderen Fahrer behindert hatte. Die Pole-Position erbte damit der Franzose Johann Zarco.

Die Qualifikation der MotoGP war von Verzögerungen geprägt. So musste bereits nach 2 Minuten mit roter Flagge abgebrochen werden. Starker Regen zwang die Fahrer 80 Minuten in ihren Boxen auszuharren, bevor weitergefahren werden konnte.

Aegerter von Platz 17

Die Qualifyings der beiden anderen Klassen gingen vor dem grossen Regen noch planmässig über die Bühne. Dominique Aegerter vermochte sich in der Moto2 gegenüber dem Vortag zu verbessern und wird am Sonntag von Platz 17 starten, Jesko Raffin von Platz 20.