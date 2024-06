Francesco Bagnaia gewinnt das Sprintrennen der MotoGP in Mugello.

WM-Leader Jorge Martin, der am Sonntag von der Pole startet, geht nach einem Sturz leer aus.

Der Schweizer Noah Dettwiler erlebt in der Moto3 ein enttäuschendes Qualifying.

Francesco Bagnaia hat in Mugello erstmals in dieser Saison ein Sprintrennen gewinnen können. Der MotoGP-Weltmeister aus Italien hielt den Spanier Marc Marquez souverän in Schach und entschied das Rennen über 11 Runden für sich. Ducati feierte damit einen Doppelsieg, Bagnaia machte im WM-Klassement zudem etwas Boden auf Jorge Martin gut.

00:54 Video Bastianini scheidet nach Berührung mit Martin aus Aus Sport-Clip vom 01.06.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Für den WM-Leader setzte es in Mugello einen Nuller ab. Der Spanier versuchte die Pace von Bagnaia und Marquez mitzugehen, mutete sich damit aber zu viel zu und stürzte an dritter Stelle liegend. Den GP am Sonntag wird Martin indes von ganz vorne aus in Angriff nehmen, nachdem er sich im Qualifying am Vormittag die Pole gesichert hatte.

Acosta feiert Beförderung mit Podium

Rang 3 im Sprintrennen ging an Pedro Acosta. Der Spanier war zuvor offiziell befördert worden und steigt im kommenden Jahr zum KTM-Werksfahrer auf. Der 20-jährige MotoGP-Rookie (GasGas-Tech3-Team), der in seiner Premieren-Saison schon zweimal den Sprung auf das Podest geschafft hat, ersetzt den Australier Jack Miller und wird an der Seite des Südafrikaners Brad Binder fahren.

Rennabbruch in der MotoE Box aufklappen Box zuklappen In der MotoE hat das 7. Saisonrennen nach nur einer Runde abgebrochen werden müssen. Lukas Tulovic stürzte in Kurve 15 schwer. Der Deutsche wurde an der Strecke medizinisch versorgt, ehe er ins Krankenhaus transportiert wurde. Tulovic war laut Angaben der Renndirektion bei Bewusstsein.

Dettwiler tut sich weiter schwer

Eine schwierige Premieren-Saison erlebt weiterhin Noah Dettwiler. Der 19-jährige Schweizer hatte nach einem erneut punktlosen Renn-Wochenende in Barcelona gehofft, in Mugello «aus dem Loch» zu finden. Dies scheint bisher aber noch nicht der Fall zu sein. Im Qualifying wurde Dettwiler Letzter und wird das Rennen am Sonntag entsprechend nur von Position 26 aus in Angriff nehmen.