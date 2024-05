Dreimal stürzt der Führende im Sprintrennen am GP-Wochenende in Katalonien, zuletzt gewinnt Lokalmatador Espargaro.

Legende: Zweimal Platz 1 Aleix Espargaro. Imago/Sergio Ros

Am Donnerstag kündigte Aleix Espargaro unter Tränen seinen Rücktritt per Ende Jahr an, nun hat der bald 35-jährige Katalane das Wochenende seines Heimrennens ideal lanciert: Der dreifache GP-Sieger gewann auf seiner Aprilia das turbulente Sprintrennen in Montmelo.

Gleich dreimal kam im Rennverlauf der Führende zu Fall. Erst traf es Raul Fernandez, danach Brad Binder und schliesslich Weltmeister Francesco Bagnaia. Espargaro, der von der Pole gestartet, aber danach zurückgefallen war, lag plötzlich wieder an der Spitze und liess sich die Chance nicht nehmen.

01:27 Video Bagnaias Sturz, Espargaros Fahrt zum Sieg Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Marquez mit Aufholjagd

Zweiter wurde der sechsfache Weltmeister Marc Marquez (ESP/Ducati-Gresini), der nach einem katastrophalen Qualifying nur von Platz 14 gestartet war, aber eine grandiose Aufholjagd hinlegte. Pedro Acosta (ESP/GasGas) komplettierte das Podest.

Espargaro wird auch am Sonntag von der Pole-Position starten. Im Qualifying hatte er mit neuem Streckenrekord Bagnaia auf Rang 2 verwiesen.

Moto3: Dettwiler weit hinten

Im Qualifying der Moto3-Klasse musste sich Noah Dettwiler mit Platz 24 begnügen. Als 10. der 1. Phase konnte er sich nicht für das Q2 qualifizieren. Der Solothurner KTM-Fahrer wird das Rennen am Sonntag damit aus der 8. und vorletzten Reihe in Angriff nehmen.