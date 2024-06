Der 27-jährige Italiener lässt die Konkurrenz beim GP-Sprint in Assen (Niederlande) hinter sich.

GP Niederlande in Assen

Legende: Auf der Überholspur Francesco Bagnaia. IMAGO/ANP

Weltmeister Francesco Bagnaia hat beim MotoGP-Sprint in Assen einen Start-Ziel-Sieg gefeiert und seinen Rückstand im Klassement nach der Sommerpause weiter verkürzt.

Der italienische Werksfahrer gewann beim GP der Niederlande das Ducati-Duell mit WM-Spitzenreiter Jorge Martin – sein Rückstand auf den Spanier beträgt nun nur noch 15 Punkte. Schon im Hauptrennen am Sonntag könnte Bagnaia Platz eins übernehmen.

Der GP Niederlande am Sonntag bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie zwei Rennen aus Assen am Sonntag wie folgt live bei SRF: Moto 3: 10:55 Uhr in der SRF Sport App

10:55 Uhr in der SRF Sport App MotoGP: 13:50 Uhr in der SRF Sport App

Mit Rundenrekord zur Pole

«Pecco» Bagnaia, der am Vormittag auf dem Weg zu seiner ersten Pole Position der Saison einen Rundenrekord aufgestellt hatte, liess auf den 13 Runden keine Spannung aufkommen und fuhr souverän zum Sieg. Schon in allen Trainingssessions hatte der Champion von 2022 und 2023 jeweils vorn gelegen. Hinter Martin belegte Maverick Vinales (ESP/Aprilia) den dritten Platz.

Marquez scheidet aus

Der frühere Serienweltmeister Marc Marquez (ESP/Ducati), der in der kommenden Saison an Bagnaias Seite für das Werksteam fahren wird, schied nach einem Sturz in der zweiten Runde aus. Martin, ab 2025 für Aprilia unterwegs, hat 180 Punkte auf dem Konto. Es folgen Bagnaia (165) und Marquez (136).

01:15 Video Marquez verliert die Kontrolle über seine Maschine Aus Sport-Clip vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.