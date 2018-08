Tom Lüthi startet zum GP Grossbritannien in Silverstone so weit vorne wie noch nie in seiner MotoGP-Karriere. Im teilweise von Regen geprägten Qualifying kam der Emmentaler auf den 15. Platz. Bisher waren 18. Quali-Ränge in Katar und Spanien sein Bestresultat gewesen.

Lorenzo auf der Pole

Aus der Pole Position startet Jorge Lorenzo. Der spanische Ducati-Fahrer setzte sich 0,155 Sekunden vor Teamkollege Andrea Dovizioso (It) durch. Johann Zarco (Fr/Yamaha Tech 3) überraschte mit Rang 3. WM-Leader Marc Marquez (Sp/Honda) muss sich als Quali-5. mit der 2. Startreihe begnügen.

Rabat schwer verletzt

Überschattet wurde der Samstag von einem schweren Zwischenfall. Im letzten freien Training kamen mehrere Piloten zu Fall. Dabei zog sich Tito Rabat aus dem Avintia-Ducati-Team einen Mehrfach-Bruch im rechten Bein zu. Für den Katalanen ist die Saison gelaufen.

Aegerter nur auf Rang 17

Dominique Aegerter fuhr im Moto2-Feld nur auf den 17. Platz, 1,148 Sekunden hinter Pole-Setter Francesco Bagnaia (It). Immerhin war er besser als der WM-2. Miguel Oliveira (24.).